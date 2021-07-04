İstanbul'da korkunç kaza: 'Kız öleceksiniz bak!' dedi ama dinletemedi... Hemşirenin acı sonu...

D-100 Büyükçekmece Güzelce Mevki'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 hemşire mesai çıkışı kaldıkları lojmana gitmek için yola çıktı.

KAZA GELİYORUM DEDİ!

Hemşirelerden ikisi yolun karşısına geçmek için üst geçidi değil otoyolu tercih etti. Yanındaki diğer arkadaşlarının uyarısına rağmen trafiğin ortasına atlayan 2 hemşireden birine otomobil çarptı.

Hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

NE KADAR UYARDIYSA DA DİNLETEMEDİ

Öte yandan kazadan saniyeler önce o anları telefonuyla kayda alan arkadaşlarının, "Ben defalarca uyardım üst geçidi kullanmıyorlar. Kız öleceksiniz bak" diye seslenmedi dikkat çekti.