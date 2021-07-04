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  3. İstanbul'da korkunç kaza: 'Kız öleceksiniz bak!' dedi ama dinletemedi... Hemşirenin acı sonu...

İstanbul'da korkunç kaza: 'Kız öleceksiniz bak!' dedi ama dinletemedi... Hemşirenin acı sonu...

İstanbul Büyükçekmece’de 2 hemşire üst geçit yerine araçların vızır vızır geçtiği otoyolu kullanmak isteyince kazadan kurtulamadı. Hemşirelerden biri karşıya geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İstanbul'da korkunç kaza: 'Kız öleceksiniz bak!' dedi ama dinletemedi... Hemşirenin acı sonu...

D-100 Büyükçekmece Güzelce Mevki'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 hemşire mesai çıkışı kaldıkları lojmana gitmek için yola çıktı. 

KAZA GELİYORUM DEDİ!

Hemşirelerden ikisi yolun karşısına geçmek için üst geçidi değil otoyolu tercih etti. Yanındaki diğer arkadaşlarının uyarısına rağmen trafiğin ortasına atlayan 2 hemşireden birine otomobil çarptı.

Hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

İstanbul'da korkunç kaza: 'Kız öleceksiniz bak!' dedi ama dinletemedi... Hemşirenin acı sonu...

NE KADAR UYARDIYSA DA DİNLETEMEDİ

 Öte yandan kazadan saniyeler önce o anları telefonuyla kayda alan arkadaşlarının, "Ben defalarca uyardım üst geçidi kullanmıyorlar. Kız öleceksiniz bak" diye seslenmedi dikkat çekti. 

İstanbul'da korkunç kaza: 'Kız öleceksiniz bak!' dedi ama dinletemedi... Hemşirenin acı sonu...

İstanbul'da korkunç kaza: 'Kız öleceksiniz bak!' dedi ama dinletemedi... Hemşirenin acı sonu...İstanbul'da korkunç kaza: 'Kız öleceksiniz bak!' dedi ama dinletemedi... Hemşirenin acı sonu...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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