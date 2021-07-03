Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm sezon finali full, tek parça izle | ATV Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali izleAşk Mantık İntikam 3. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam 3. bölüm izle3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" TRT 1'de!Manas Enerji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Manas Enerji halka arz hisse, borsa kodu, kaç lot verir? | İzahnameJaponya'da sel ve heyelan felaketi: Önüne ne kattıysa götürdü, 19 kişi kayboldu3 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de3 Temmuz Cumartesi ATV yayın akışı |Kim Milyoner Olmak İster? ATV'de3 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV'de3 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Kanal D'de3 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla TV8'de
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul'da korkunç kaza: Tabela direğine çarpan koca tır un ufak oldu: 1 ölü!

İstanbul'da korkunç kaza: Tabela direğine çarpan koca tır un ufak oldu: 1 ölü!

İstanbul TEM Otoyolu'nda tır kullanan sürücü B.Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tabela direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada, aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpmanın şiddetiyle parçalanan tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İstanbul'da korkunç kaza: Tabela direğine çarpan koca tır un ufak oldu: 1 ölü!

İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybederek tabela direğine çarpan tır paramparça olurken aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre kaza, B.Ç'nin kullandığı 06 JSB 81 plakalı tır Büyükçekmece TEM Otoyolu Kumburgaz yol ayrımında bulunan tabela direğine çarptı.

Kazada aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

POLİS EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından B.Ç'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Tır çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT