İstanbul'da korkunç kaza: Tabela direğine çarpan koca tır un ufak oldu: 1 ölü!
İstanbul TEM Otoyolu'nda tır kullanan sürücü B.Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tabela direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada, aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpmanın şiddetiyle parçalanan tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybederek tabela direğine çarpan tır paramparça olurken aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Alınan bilgiye göre kaza, B.Ç'nin kullandığı 06 JSB 81 plakalı tır Büyükçekmece TEM Otoyolu Kumburgaz yol ayrımında bulunan tabela direğine çarptı.
Kazada aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
POLİS EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından B.Ç'nin cenazesi morga kaldırıldı.
Tır çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.