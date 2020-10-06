İstanbul'da koronavirüs denetimleri hız kesmiyor

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İki gün süren denetimlerde 364 kişiye toplamda 545 bin 650 lira idari para cezası kesilirken, ruhsatsız faaliyet gösteren 19 işyeri mühürlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 3-4 Ekim tarihlerinde 23.00-02.00 saatleri arasında 526 polisin katılımıyla denetim gerçekleştirdi. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken gazino, pavyon, bar, birahane, taverna ve gece kulüplerine yönelik yaptığı denetimde toplamda 6 bin 242 kişiye GBT kontrolü yaptı. Çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 7 kişi gözaltına alınırken, 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösteren mekanlar ve kapalı alanda tütün ve tütün mamulleri tüketilen iş yerleri de kontrol edildi. Koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandıkları tespit edilen 364 kişiye "'Umumi Hıfzıssıhha'" kanunu kapsamında 545 bin 650 bin lira idari para cezası kesildi. Öte yandan izinsiz, sigortasız çalışan 7 yabancı uyruklu kadın ve 35 Türk vatandaşı kadın hakkında idari işlem yapıldı. Ruhsatsız faaliyet gösteren 19 işyeri ise mühürlendi.