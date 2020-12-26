İstanbul'da kuyumcuya bıçaklı saldırı anbean kameralara yansıdı!

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde dün saat 10.40 sıralarında meydana gelen olayda Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı Hikmet K. içeri girerek 51 yaşındaki Şenol Çolak'a bıçak çekti.

Bıçaklı gaspçının çıkan arbedede kuyumcuya boğazından ağır yaralayarak gasp girişiminde bulunduğu ve esnaf tarafından etkisiz hale getirildiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ağır yaralanan Çolak'ın yere düşmesi sonrası sesleri duyan esnaf Kadir Uzun (38) kuyumcuya girerek saldırgana müdahale etmiş, saldırganın bıçağı sallaması sonucu omzundan aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Uzun ve çevredeki vatandaşlar saldırganı yere yatırarak etkisiz hale getirmişti. Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri olay yerine gelerek gaspçı Hikmet K'yı gözaltına alarak emniyete götürmüştü. Kuyumcunun içerisinde yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerde, içeriye giren gaspçı kuyumcuya bıçak çekerek altınları çalmak istiyor. Kuyumcunun müdahale etmesi üzerine aralarında kavga çıkıyor. Çıkan arbedede gaspçı kuyumcuyu yaralıyor. Yaralanan kuyumcudan çıkan kanlar yere sıçrıyor. Sesleri duyan esnaf ise içeriye gelerek gaspçıya müdahale ediyor. Müdahalenin ardından gaspçı esnafı da yaralıyor. Ardından yere yatırılan gaspçı etkisiz hale getiriliyor