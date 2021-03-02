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  3. İstanbul'da mesai saatleri değişti! İşte yeni çalışma düzeni

İstanbul'da mesai saatleri değişti! İşte yeni çalışma düzeni

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar kapsamında İstanbul'da mesai saatleri değişti. Vali Ali Yerlikaya başkanlığında toplanan kurul, yazılı bir açıklama yaparak yeni çalışma düzenini duyurdu.

İstanbul'da mesai saatleri değişti! İşte yeni çalışma düzeni

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar kapsamında İstanbul'da mesai saatleri değişti. Vali Ali Yerlikaya başkanlığında toplanan kurul, yazılı bir açıklama yaparak yeni çalışma düzenini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 02.03.2021 Salı günü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplanmıştır.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülmüş olup bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı genelge doğrultusunda,

İlimizde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatlerinin 02 Mart 2021 tarihinden itibaren;

1. Vardiya sistemi ile görev yapan bazı Bölge Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığında saat 07.00’da başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edilmesine,

2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinde 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına,

3. Sağlık teşkilatında 08.30-16.30 olarak uygulanmasına,

4. Diğer tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ise 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına,

5. Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait hükümlerinin saklı kalmasına,

İlgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, kararın uygulanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 02.03.2021"

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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