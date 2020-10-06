İstanbul'da otel, apart ve kafelere koronavirüs denetimi

İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında 14 kıraathane, 52 kafe, restoran, 16 adet apart ve otel denetlendi. 5 otel hakkında idari işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen 6 işletme ise mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 3 ile 5 arasında uygulama yaptı. Uygulamada, bin 293 şahsa GBT sorgulama yapıldı. 145 araç kontrol edildi. 1 "Açıktan Hırsızlık" şüphelisi, 4 Aranan şahıs, 7 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. 7 şahsa Kabahatler Kanunundan işlem yapıldı. 4,14 gram bonzai ve 0,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ayrıca, uygulama kapsamında Kahvehane, Kıraathane, kafe, restoran , apart ve otellerinde olduğu konaklama tesislerine de denetim yapıldı. Denetimlerde,14 kıraathane, 52 kafe, restoran, 16 adet apart ve otel kontrol edildi. 5 otel hakkında idari işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen 6 işletme ise mühürlendi.