İstanbul'da otel, apart ve kafelere koronavirüs denetimi
Yeni tip koronavirüs salgını karşısında bulaş riskini en aza indirgemek amacıyla alınması gereken tedbirler, yurdun dört bir yanında güvenlik güçleri tarafından denetlenirken İstanbul'da bugün 14 kıraathane, 52 kafe, restoran, 16 adet apart ve otel denetlendi.
İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında 14 kıraathane, 52 kafe, restoran, 16 adet apart ve otel denetlendi. 5 otel hakkında idari işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen 6 işletme ise mühürlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 3 ile 5 arasında uygulama yaptı. Uygulamada, bin 293 şahsa GBT sorgulama yapıldı. 145 araç kontrol edildi. 1 "Açıktan Hırsızlık" şüphelisi, 4 Aranan şahıs, 7 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. 7 şahsa Kabahatler Kanunundan işlem yapıldı. 4,14 gram bonzai ve 0,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Ayrıca, uygulama kapsamında Kahvehane, Kıraathane, kafe, restoran , apart ve otellerinde olduğu konaklama tesislerine de denetim yapıldı. Denetimlerde,14 kıraathane, 52 kafe, restoran, 16 adet apart ve otel kontrol edildi. 5 otel hakkında idari işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen 6 işletme ise mühürlendi.