İstanbul'da özel üniversitede korkulu saatler! Ekipler harekete geçti, bina acilen boşaltıldı!

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir özel üniversitenin binasında yaşanılanlardan sonra bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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İstanbul'da özel üniversitede korkulu saatler! Ekipler harekete geçti, bina acilen boşaltıldı!

İstanbul Küçükçekmece’de saat 23.30 sıralarında bir inşaatın istinat duvarının çatlaması sonucunda bir özel üniversite binasında kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler inşaat alanında incelemelerini sürdürdü. AFAD ekiplerinin hazır bekletildiği alanda, çevredeki binalar tedbir amacıyla tahliye edildi.
1 öğrenci yurdu ve 6 bina boşaltıldı.

İstanbul'da özel üniversitede korkulu saatler! Ekipler harekete geçti, bina acilen boşaltıldı!

6 BİNA,128 DAİRE, 1 ÖĞRENCİ YURDU BOŞALTILDI

Belediye ekiplerinin incelemeleri sonucunda çevrede bulunan binalarda inceleme yapan ekipler, 6 bina, 128 daire ve bir öğrenci yurdunu tedbir amacıyla tahliye etti.

Çöken üniversite binasının karşısında oturduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Kaan Enes Yıldız, “Akşam saatlerinde evdeydik, bir anda bir ses geldi. Deprem oluyor sandık. Herkes balkona üşüştü. Dışarı baktık. Burada bir telaş vardı. Burada restoran var. İlk oradan insanlar çıkmış fark edip. İnşaat tarafından koşup alanı boşaltılan, dediler. Bayağı bir sarsıldık, çok yakındık. İnşaat uzun süredir var. Biz bu inşaatın seslerini sürekli duyuyorduk. Yakın çevrede oturanlar tarafından çok uyarlar olmuş. Ama bir şey olmadı. Otobüsler geldi. Üç otel ayarlanmış, insanları oraya götürdüler. Bizim evimiz tahliye olmadı ama çatırtı sesleri geliyor. Hala sesler geliyor.” diye konuştu.

Yaşanan olayın ardından ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da özel üniversitede korkulu saatler! Ekipler harekete geçti, bina acilen boşaltıldı!

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