İstanbul'da pes dedirten olay! Kripto para yüzünden arkadaşına kurşun yağdırdı

Pendik'te bir vatandaş, kripto para alım satım nedeniyle tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı. Saldırgan olay sonrası aynı silahla kendini de yaraladı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet A. isimli şahıs, beraber kripto alım satım işlemi yaptığı arkadaşı Metin U.'nun evine geldi. İkili arasında başlayan tartışma sonrası Metin U. yanında taşıdığı silahla arkadaşına kurşun yağdırdı.

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ÖNCE KENDİNİ SONRA ARKADAŞINI YARALADI

Olayda arkadaşı Ahmet A. kanlar içerisinde yere yığılırken, evinin balkonuna çıkan Metin U. çevredekilerden yardım istedi. Saldırgan ev sahibi Metin U. daha sonra ise aynı silahla kendini de yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet A. ve Metin U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hastane önüne gelen Metin U.'nun yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.