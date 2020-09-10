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İstanbul'da piton operasyonu

Başakşehir'de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 6 piton yılanı ele geçirildi. Evlerinde "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" ihlali yapan 2 kişiye, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

İstanbul'da piton operasyonu

Başakşehir'de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 6 piton yılanı ele geçirildi. Yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, konu ile ilgili 2 kişiye adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Başakşehir'de, 2 kişinin sosyal medya üzerinden nesli tehlike altında olan yabani hayvan satışı yaptığını ve bu hayvanları evlerinde beslediklerini tespit etti. Polis ekiplerinin, eve yaptıkları operasyonda 1 adet 4 metre 17 santimetre, 1 adet 3 metre, 1 adet 1 metre, 3 adet 50 santimetre uzunluğunda 6 adet piton yılanını ele geçirildi. Muhafaza altına alınan yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Evlerinde "CITES" (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) ihlali yapan 2 kişiye, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

 



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