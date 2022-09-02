İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

İstanbul Şişli’de sabaha karşı narkotik ekipler tarafından uyuşturucu tacirlerine operasyon yapıldı. Operasyonda uyuşturucu ticareti yapan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Rukiye Karapunar
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İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuştepe Mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 20 adrese eş zamanlı düzenlendi.

İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı!
Ekiplerin yapılan operasyonla ilgili çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

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