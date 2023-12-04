İstanbul'da Şiddetli şekilde hissedilen Marmara denizi Gemlik körfezinde arka arkaya 2 deprem meydana geldi

Bu sabah saat 10:42 sularında Marmara denizi Gemlik körfezinde 5.1 şiddetinde İstanbul'da etkili hissedilen bir deprem meydana geldi. Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
İstanbul'da Şiddetli şekilde hissedilen Marmara denizi Gemlik körfezinde arka arkaya 2 deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 10:42 sularında Marmara denizi Gemlik körfezinde 5.1 şiddetinde İstanbul'da etkili hissedilen bir deprem meydana geldi.

ekran-goruntusu-2023-12-04-110221.png

VALİ GÜL: İSTANBUL'DA OLUMSUZ Bİ DURUM YOK

Korkutan depremin ardından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, sarsıntının kent genelinde olumsuz bir duruma neden olmadığını açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMALARI İÇİN SEVK EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

4,5'LİK BİR DEPREM DAHA

Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof.Dr. Orhan Tatar, "İstanbul başta olmak üzere civar illerden de hissedildi. 5,1 olarak ölçüldü ve Mudanya açıklarında olmuş. Marmara da çok sayıda aktif fay var birisi de Gemlik fayı, muhtemelen bu fayda oluştu. Kırılmayı bekleyen Marmara'da çok fay var. Bu fayın karakterini de öğrendiğimizde her şey daha net olarak ortaya çıkacak. Artçı sarsıntılar da olabilir. Kırılmayı bekleyen birçok akitf fay var. Ne zaman ne büyüklükte bir deprem olacağını sormanın bir mantığı yok artık" dedi.

dep1.webp

Marmara’da 5,1 büyüklüğünde deprem! Bursa’dan ilk görüntüler geldi

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

Bursa Valiliği, "Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde saat 10.42'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

dep2.webp

.

0
0
0
1
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gemlik depremi İstanbul depremini tetikler mi? Gemlik depremi sonrası uzmanlardan uyarı geldi, dikkat edin!
Gemlik depremi İstanbul depremini tetikler mi? Gemlik depremi sonrası uzmanlardan uyarı geldi, dikkat edin!
Gazze'den 142 Türk vatandaşı Türkiye'ye tahliye edildi! Yakınları sevinç gözyaşlarıyla karşıladı!
Gazze'den 142 Türk vatandaşı Türkiye'ye tahliye edildi! Yakınları sevinç gözyaşlarıyla karşıladı!
Flaş gelişme! Kızıldeniz'de Amerikan savaş gemisine saldırı düzenlendi
Flaş gelişme! Kızıldeniz'de Amerikan savaş gemisine saldırı düzenlendi
Dünya yeter artık diyerek Gazze için ayakta, yüz binler sokaklara döküldü, Beyaz saray önünde 'ölüm' protestosu
Dünya yeter artık diyerek Gazze için ayakta, yüz binler sokaklara döküldü, Beyaz saray önünde 'ölüm' protestosu
Son Haberler
Google marmara depremini saniyeler önce bildi, Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Google deprem bildirimi açma nasıl yapılır?
Google marmara depremini saniyeler önce bildi, Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Google deprem bildirimi açma nasıl yapılır?
Otomobil fiyatları sürekli değişiyor, İşte 2023 yılında en çok satan 2. el otomobiller
Otomobil fiyatları sürekli değişiyor, İşte 2023 yılında en çok satan 2. el otomobiller
Küçükçekmece’de intihar girişimi! Bunalıma giren adam yüksek gerilim direğine tırmandı!
Küçükçekmece’de intihar girişimi! Bunalıma giren adam yüksek gerilim direğine tırmandı!
Üniversiteli genç yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isterken canından oldu!
Üniversiteli genç yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isterken canından oldu!
KKTC büyük tehlike ile karşı karşıya! İsrailli Yahudiler Filistin'den sonra gözü KKTC'ye dikti!
KKTC büyük tehlike ile karşı karşıya! İsrailli Yahudiler Filistin'den sonra gözü KKTC'ye dikti!
Başkan Erdoğan'dan sosyal medya fenomeni ve fon vurgunu açıklaması: 'Devlet bunların peşindedir'
Başkan Erdoğan'dan sosyal medya fenomeni ve fon vurgunu açıklaması: 'Devlet bunların peşindedir'
Çok Okunanlar
Google marmara depremini saniyeler önce bildi, Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Google deprem bildirimi açma nasıl yapılır?
Google marmara depremini saniyeler önce bildi, Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Google deprem bildirimi açma nasıl yapılır?
TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklaması ve 5 aylık enflasyon rakamı farkı belli olması ile memur ve emekli zam oranları da belli oldu
TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklaması ve 5 aylık enflasyon rakamı farkı belli olması ile memur ve emekli zam oranları da belli oldu
Otomobil fiyatları sürekli değişiyor, İşte 2023 yılında en çok satan 2. el otomobiller
Otomobil fiyatları sürekli değişiyor, İşte 2023 yılında en çok satan 2. el otomobiller
İstanbul'da Şiddetli şekilde hissedilen Marmara denizi Gemlik körfezinde arka arkaya 2 deprem meydana geldi
İstanbul'da Şiddetli şekilde hissedilen Marmara denizi Gemlik körfezinde arka arkaya 2 deprem meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Esenyurt'taki kanlı tekel baskınında yeni gelişme! Aile para karşılığında şikayetini geri mi çekti?
Esenyurt'taki kanlı tekel baskınında yeni gelişme! Aile para karşılığında şikayetini geri mi çekti?
Yorumlananlar
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış