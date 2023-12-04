İstanbul'da Şiddetli şekilde hissedilen Marmara denizi Gemlik körfezinde arka arkaya 2 deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 10:42 sularında Marmara denizi Gemlik körfezinde 5.1 şiddetinde İstanbul'da etkili hissedilen bir deprem meydana geldi.

VALİ GÜL: İSTANBUL'DA OLUMSUZ Bİ DURUM YOK

Korkutan depremin ardından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, sarsıntının kent genelinde olumsuz bir duruma neden olmadığını açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMALARI İÇİN SEVK EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

4,5'LİK BİR DEPREM DAHA

Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof.Dr. Orhan Tatar, "İstanbul başta olmak üzere civar illerden de hissedildi. 5,1 olarak ölçüldü ve Mudanya açıklarında olmuş. Marmara da çok sayıda aktif fay var birisi de Gemlik fayı, muhtemelen bu fayda oluştu. Kırılmayı bekleyen Marmara'da çok fay var. Bu fayın karakterini de öğrendiğimizde her şey daha net olarak ortaya çıkacak. Artçı sarsıntılar da olabilir. Kırılmayı bekleyen birçok akitf fay var. Ne zaman ne büyüklükte bir deprem olacağını sormanın bir mantığı yok artık" dedi.

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Marmara’da 5,1 büyüklüğünde deprem! Bursa’dan ilk görüntüler geldi

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

Bursa Valiliği, "Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde saat 10.42'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

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