İçişlerş Bakanlığının genelgesiyle İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı. Peki İstanbul'da sigara içmenin yasak olduğu yerler neresi? İşte detaylar.

İSTANBUL'DA SİGARA İÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER NERESİ?

Dün, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen koronavirüs genelgesi ile sokakta sigara içilmesi yasakladı. Alınan bu karar sonrası İstanbul Valiliği’nden önemli bir açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği'nin web sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"*İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır.

*İstanbul'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 102 numaralı kararı doğrultusunda;

Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm İlimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile belirlenecek, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına) 39 İlçemizin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesi yasaklanmıştır.

*İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

*Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır. Alınan tüm tedbirler; vatandaşlarımızın, ilimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak içindir."

VALİ YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMASI

Alınan kararı Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından da duyurdu. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

“Kıymetli İstanbullular, maskemizi çıkartarak kendimizi ve başkasını riske atmayalım. 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve Toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklanmıştır. Maske, koronavirüs ile mücadelede hayati bir önem taşıyor!”

İŞTE SİGARA YASAĞI GELEN SOKAK, CADDE VE MEYDANLAR

İşte İstanbul'da sigara içmenin yasaklandığı cadde, sokak ve meydanlar:

Sigara içilmesi yasak olan cadde, sokak ve meydanlar