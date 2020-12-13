İstanbul’da soyguncu, market çalışanına dehşeti yaşattı! O anlar kamerada

Nurtepe Mahallesi’nde önceki gün saat 21.15 sıralarında meydana gelen olayda, Azerbaycanlı olduğu öğrenilen Ilkın M., soygun için bir marketi gözüne kestirdi. Markete giren şahıs doğrudan depoya inerek kadın çalışan Yağmur Ş.’e silah doğrultup paraları vermesini söyledi. Yağmur Ş.’nin bağırması üzerine etraf hareketlenince soyguncu Ilkın M. marketten çıkmak istedi.

Ancak o esnada gaspçı, kendisini durdurmaya çalışan Bora Ö.’ye tabancasını doğrulttu. Çalışanın eliyle müdahale etmesi sonrası gaspçı Ilkın M. hiçbir şey çalamadan marketten ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAĞITHANE POLİSİNDEN DAR ALAN TAKTİĞİ

Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, markete giderek çalışma başlattı. Çalışanların ifadelerine başvuran Kağıthane polisi, güvenlik kamera görüntüleri üzerinden şahsın eşkalini belirledi. Bunun üzerine vakit kaybetmeden ilçe genelinde “dar alan” uygulaması yapan polis ekipleri, gaspçı Ilkın M.’yi ilçeden çıkamadan kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, market çalışanları tarafından teşhis edildi. Ayrıca şahsın olayda kullandığı tabancaya da el konuldu. Büroda ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Ilkın M. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.