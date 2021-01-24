İstanbul'da su satan küçük çocuğun cümleleri yürek yaktı: Param olsa kendimi okula yazdırırım, okuturum

Sosyal medya platformu Twitter'da yayınlanan bir videoda zorlu kış şartlarına rağmen küçük bir çocuğun su sattığı görüntüler ve kullandığı cümleler gündem oldu. Küçük çocuğun adeta bir yetişkin gibi kullandığı cümleler izleyenlerin yüreğini yaktı. Videoyu izleyen vatandaşlar küçük çocuğa yardım edilmesi için yetkileri sivil toplum kuruluşlarını söz konusu videoya etiketledi.

Küçük çocuğun yanına yaklaşan bir kişi," Bu soğukta nasıl satıyorsun? " sorusuna " Abi bir şekilde satıyoruz." dedi. Üşümüyor musun sorusuna yanıt veren ve ismi bilinmeyen çocuk," Üşüyoruz tabi" diye konuştu.

GÜNLÜK 15-20 TL KAZANIYOR

"Günlük ne kadar kazanıyorsun?" sorusuna ise küçük çocuk," 15 TL, falan 20 TL" diyor. Kazandığı paraları ne yaptığına ilişkin soruya ise küçük çocuk şu yanıtı veriyor:

" İşte ekmek almak için, su almak için falan. Kazandığımı eve veriyorum."

PARASINI İSTEYEN KİŞİYE KAZANDIĞI 10 TL'Yİ VERDİ

Anne ve babasının çalışıp çalışmadığı sorusuna ise küçük çocuk şöyle yanıt verdi:" Pandemiden dolayı işten falan atıldılar." Bugün 10 TL kazandığını söyleyen küçük çocuk, kendisinden aç olduğu için parasını isteyen kişiye," Abi niye soruyorsun ki. Al bunla kendine yemek al. Ben yine kazanırım zaten" diyerek yürekleri ısıttı.

Ayıp olmaz mı? diyen kişiye küçük çocuk, " Yok abi" diyerek, takdir topladı.

"BEN KAZANIRIM YİNE"

"Ben şimdi yemek yiyeceğim ama sen sonra nasıl kazanacaksın?" sorusuna küçük çocuk," Ben kazanırım yine " diyerek cevap verdi.

"BİR ŞEKİLDE YOLUNU BULACAĞIM, KENDİMİ GEÇİNDİRECEĞİM"

Küçük çocuğun şu sözleri ise küçük yaşına rağmen hayatın acı yönüyle tanıştığını gösterdi:

" Abi işte hayat zor ya. Elimde olsa para okula yazdırırım kendimi, okula falan para veririm. Öyle ev falan alırım. Ama Allah büyüktür yine. Ben bir şekilde yolunu bulacağım. Kendimi geçindireceğim."

"ÇOCUĞUM AMA ANLAYABİLİYORUM ÇALIŞMADIKLARINI"

Küçük çocuk şunları söyledi:

"Eskiden yine birazcık daha fazla alıyorlardı da şimdi diyorlar,' Fakir şeyi işte, suyu muyu. Ben onu almam. Dokunmuyorlar. Ben gidiyorum eve dolabı açıyorum, dolap bomboş. Anneme diyorum neden yemek yok? Onlar da diyorlar,' İşte evin kirası var. Çalışıyoruz ama yapamıyoruz'. Ama ben tabi çocuğum ama anlayabiliyorum çalışmadıklarını.