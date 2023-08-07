İstanbul’da taksi krizleri kamerada: Araçtan kovdu, müşteri seçti, üstüne yürüdü

Şişli'de bir taksi sürücüsü müşterinin gideceği yeri beğenmeyerek değişim saatinde olduğunu söyledi. Ardından tehditler savurarak müşterinin üzerine yürüdü. Beşiktaş'ta da bir başka taksi sürücüsü, Ortaköy'e gitmek isteyen müşteriye trafik yoğunluğunu bahane ederek aracından indirdi. Bağcılar'da ise bir taksi şoförü, istediği yere gitmeye çalışan bir müşteriye çalışmadığını iddia ederek yolcu seçti. Dakikalar sonra farklı bir müşteriyi aracına alarak yoluna devam etti. Yaşananlar yolcuların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da sarı taksi krizine her geçen gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Ücretlerden şikayetçi olan taksi sürücüleri bu kez de müşterilerin gideceği güzergahları kendisi seçmeye başladı. Güzergahını beğenmediği müşterileri yarı yolda indirdikleri yetmediği gibi bir de üstlerine yürüdüler. Taksi sürücüleri ve müşteriler arasında geçen diyaloglar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Önce taksiye almadı, ardından üzerine yürüdü

Şişli Gayrettepe metro durağında dakikalarca taksi bekleyen yolcu, yine sürücünün güzergahı beğenmemesi nedeniyle taksiye alınmadı. Yolcunun Kağıthane'ye gitmek istemesi üzerine değişim saatinde olduğunu iddia eden taksici, yaşanan tartışmanın ardından aracından inerek vatandaşın üzerine yürüdü. "Siz hakim misiniz?" diyerek tehditler savuran taksi sürücüsünün o anları vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Trafik bahanesiyle araçtan indirdi

Beşiktaş Akaretler'de de aracına aldığı müşterinin Ortaköy'e gitme isteğini, "Orada çok trafik var, giremem" diyerek reddeden taksi sürücüsü, yolcuyu araçtan kovmaya çalıştı. Müşteri yaşananlara, "Ben camdan zıplayarak zorla gelmedim. O zaman neden beni aldın?" diyerek tepki gösterdi.

Beğendiğini araca aldı

Bağcılar Yüzyıl'da ise yol kenarında yolcu bekleyen taksi şoförü, müşterinin gitmek istediği güzergahı beğenmeyince o bölgeye gidemeyeceğini söyledi. Ardından müşterinin ısrarlarını dinlemeyen sürücü, yolcuyu almamakta ısrar etti. Dakikalar sonra taksinin yanına gelen bir başka yolcunun güzergahını beğenen taksici, bu sefer müşteriyi alarak yoluna devam etti. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anlar müşterinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.