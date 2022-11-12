İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı

İstanbul Başakşehir'de camiye giren bir şahıs yaptıklarıyla çileden çıkardı.

Melahat Ersoy
Editör
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Alınan bilgilere göre olay dün Başakşehir ilçesi İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan camide meydana geldi.

İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı

İsmi bilinmeyen bir kişi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde camiye ayakkabılarıyla girdikten sonra akıl almaz şeyler yaptı.

İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı

İÇKİ İLE İÇERİ GİRDİ

Elinde bira şişesiyle camiye giren şahsın sigara içtiği görüldü. Yaptıkları bununla da kalmayan şahıs, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı.

İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı

İMAM ŞİKAYET ETTİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Yaşananlar büyük tepki toplarken imamın durumu bildirip şikayetçi olması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı

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