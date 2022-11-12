İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı

Alınan bilgilere göre olay dün Başakşehir ilçesi İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan camide meydana geldi.
İsmi bilinmeyen bir kişi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde camiye ayakkabılarıyla girdikten sonra akıl almaz şeyler yaptı.
İÇKİ İLE İÇERİ GİRDİ
Elinde bira şişesiyle camiye giren şahsın sigara içtiği görüldü. Yaptıkları bununla da kalmayan şahıs, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı.
İMAM ŞİKAYET ETTİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ
Yaşananlar büyük tepki toplarken imamın durumu bildirip şikayetçi olması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.