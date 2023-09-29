İstanbul'da trafik cezası yiyen sürücü "abimi alıp geleceğim" diyerek polisleri tehdit etti!

İstanbul Taksim'de trafik denetimine takılan bir sürücü, polis memurlarını tehdit etti. "Abimi alıp geleceğim" diyen adam, memurlara, "Senin maaşını kim veriyor?" diyerek tahrik etmeye çalıştı.

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İstanbul'da trafik cezası yiyen sürücü "abimi alıp geleceğim" diyerek polisleri tehdit etti!

Taksim'de trafik denetimine takılan M.S. isimli sürücü, polis ekiplerini adeta çileden çıkardı.

4 BİN 936 LİRA CEZA YEDİ

Abartı egzozdan 4 bin 64 TL, emniyet kemerinden 436 TL, trafik levhasına uymamaktan 436 TL olmak üzere toplamda 4 bin 936 TL ceza yiyen M.S. isyan etti.

Trafik polislerine tehditler savuran M.S. ekiplere, "Senin maaşını kim veriyor?" diyerek hakaret ederken, yaşanan diyaloglar saniye saniye kaydedildi.

POLİSE TEHDİT ETTİ: "ABİMİ ALIP GELECEĞİM"

Abisini alıp geleceğini söyleyerek polis ekiplerini tehdit eden M.S. isimli sürücü, "5 bin TL ceza mı olur? Ben nasıl vereceğim bunu. Arabama dokunmayın, uzaklaşın arabamdan. Neden kamerayla çekiyorsun, oyuncak mı var çekiyorsun. Ben cezaya imza atmıyorum. Abimi alıp geleceğim. Bekleyin geleceğim.

"BANA ARTİSTLİK YAPAMAZSINIZ"

Senin maaşını kim veriyor? Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Kafana göre ceza yazıyorsun. Muz Cumhuriyeti mi burası? Benim ailemde gazi de var şehit de var bana artistlik yapamazsınız. Akıllı olun, karşınızda çocuk yok. Arkamdakiler geldiği zaman "Beyefendi kusura bakmayın'. Ne kadar ceza yazıyorsan yaz, sadakam olsun" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR VERİYORSAN İKİ KATINI VERECEĞİM"

Polis amirinin M.S.'ye verdiği cevap ise video izleyenlerde tam not aldı.

Polis amiri, "Ne demek maaşımı kim veriyor. Devlet veriyor. Ne kadarını veriyorsun maaşımın. Ne kadar veriyorsan iki katını vereceğim sana gel." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

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