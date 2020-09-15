İstanbul'da trafik denetimi: Drift ve makasa af yok!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri trafikte tehlikeli araç kullanan ve drift yapan sürücülere yönelik iki gün süren denetim yaptı. Kurallara uymayan sürücülere toplamda 984 bin 745 TL para cezası kesildi. 126 araç trafikten men edildi. Öte yandan drift atan, tehlikeli araç kullanan sürücüler de kameralara yansıdı.

6 BİN 501 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Beşiktaş, Sarıyer, Şişli ve Beyoğlu'nda 11 ve 12 Eylül tarihlerinde abartılı egzoz takan ve makas atan araçlar başta olmak üzere tehlikeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Ekipler, iki gün süren denetimlerde 6 bin 501 aracı kontrol ederken, toplamda 2 bin 64 sürücüye toplam 984 bin 745 TL para cezası kesti. Denetimlerde, 74 kişiye abartı egzoz, 62 kişiye makas atma, 94 kişiye alkollü araç kullanımı, 3 kişiye drift, 62 kişiye sürücü belgesiz trafiğe çıkma, 44 kişiye emniyet şeridi, 117 kişiye ise araç kullanırken cep telefonu kullanımı, 446 kişiye emniyet kemeri takmamak ve bin 162 kişiye diğer trafik kanunu ihlallerinden olmak üzere 2 bin 64 sürücüye para cezası uygulandı. Sivil Trafik Ekipleri, toplamda 984 bin 745 TL para cezası keserken, 126 araç ise trafikten men edildi. Trafikte tehlikeli sürüş yapan araçlar ve polisin ceza kestiği anlar kameralara yansıdı.