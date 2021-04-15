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  3. İstanbul’da trafik denetimine drone ile destek sağlandı

İstanbul’da trafik denetimine drone ile destek sağlandı

Üsküdar'da yoğun trafik olan yollarda denetime drone ile destek yapıldı.

İstanbul’da trafik denetimine drone ile destek sağlandı

Üsküdar Altunizade'de trafiğin yoğun olduğu yollarda drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde, kural ihlali yapan 8 sürücüye toplam bin 662 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu yollarda drone ile yaptıkları denetimlere devam ediyor. Trafikte seyir halinde olan araçları havadan görüntüleyen ekipler tarafından trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere ceza kesildi.

Denetim esnasında 8 sürücüye toplamda bin 662 lira ceza kesildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

İstanbul’da trafik denetimine drone ile destek sağlandı

İstanbul’da trafik denetimine drone ile destek sağlandı

İstanbul’da trafik denetimine drone ile destek sağlandı

İstanbul’da trafik denetimine drone ile destek sağlandı

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