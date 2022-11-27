İstanbul'da trafik magandası dehşeti! Öfkeli karı koca korna çalan sürücüye korku dolu anlar yaşattı!

İstanbul Sancaktepe'de ışıklarda durduğu sırada önüne aniden kıran otomobile korno çalan sürücü, öfkeli karı kocanın saldırısına uğradı.

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İstanbul'da trafik magandası dehşeti! Öfkeli karı koca korna çalan sürücüye korku dolu anlar yaşattı!

Sancaktepe’de yolda ilerlerken ışıklarda durduğu esnada önüne aniden kıran otomobile korna çalan sürücü, korna çaldığı otomobildeki bir kadın ve erkek tarafından saldırıya uğradı. Önce arabasından inmeyerek kendisine saldıranları telefonu ile kayda alan kadın sürücü daha sonra aracından indi. Yaşanan arbede sırasında genç kadının iki parmağı kırıldı. Yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da trafik magandası dehşeti! Öfkeli karı koca korna çalan sürücüye korku dolu anlar yaşattı!

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ

Olay, Sancaktepe’de TEM otoyolu yan yolda dün sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, babasıyla beraber otomobil ile yolda ilerleyen E.T., ışıklarda durduğu esnada aniden önüne kıran otomobile korna çaldı. İki otomobil de ilerledikten bir süre sonra önde ilerleyen otomobil aniden durarak E.T.’nin otomobilinin önünü kesti. Otomobilden inen bir erkek ile kadın şahıs E.T.’ye saldırı girişiminde bulundu. E.T.’nin babası da otomobilden inerek şahısları sakinleştirmeye çalıştıysa da başaramadı. Bir süre boyunca otomobilden inmeyerek kendisine ve otomobiline saldıranları cep telefonu ile kayda alan E.T. daha sonra aracından indi. Yaşanan arbede sırasında E.T.’nin iki el parmağı kırıldı. Taraflar yaşananların ardından hastaneye giderek darp raporu aldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

İstanbul'da trafik magandası dehşeti! Öfkeli karı koca korna çalan sürücüye korku dolu anlar yaşattı!

"CİDDİ HAKARET VE KÜFÜRLERE MARUZ KALDIM"

Trafikte darp edilen uğrayan E.T., “Olay sabah saatlerinde oldu. Işıklarda beklerken selektör vermeden önüme kırdı. Sonra ilerlerken de ben kornaya dokundum toparlanması için. Bu sefer de araçtakiler indiler saldırmaya başladılar. Parmağımı kırdılar. İki parmağımda kırık var. Aracımın aynalarına zarar verdiler. Ön kaputuma oturdular. Çok ciddi hakaretler ve küfürlere maruz kaldım. Çok tedirgin oldum. Vatandaşlar gelip yardımcı oldular. Sonrasında polis çağırdım. Arabanın camlarını kapılarını kilitlemek zorunda kaldım çünkü her taraftan saldırdılar. Darp raporu da aldım. Bu tarz olayların özellikle kadına şiddetin önüne geçilmesi gerekiyor. Trafik magandalarının durdurulması gerekiyor. Korku dolu anlar yaşadım” dedi.

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