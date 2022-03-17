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İstanbul’da uçuşlara kar engeli! Uçuşlar iptal edildi

İstanbul’da bazı uçuşlar kar engeline takıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gelen açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.

İstanbul’da uçuşlara kar engeli! Uçuşlar iptal edildi

İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaparak yolculara uyarılarda bulundu.

İstanbul’da uçuşlara kar engeli! Uçuşlar iptal edildi

UÇUŞLARIN YÜZDE 20’Sİ İPTAL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a ilişkin kar uyarılarından sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan belirli oranda uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 18.03.2022 tarihinde 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında, 19.03.2022 tarihi için tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.

İstanbul’da uçuşlara kar engeli! Uçuşlar iptal edildi

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