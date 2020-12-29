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  3. İstanbul’da uyuşturucu madde operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu madde operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu tüccarlarına yönelik ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlerine devam ediliyor.

İstanbul’da uyuşturucu madde operasyonu: 17 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik dün Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da operasyon düzenledi. Sokak satıcılarına yönelik yapılan baskınlarda, 3'ü "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan aranma kaydı bulunan kişi olmak üzere 5 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, 61 kilogram marihuana ve 670 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Güngören, Tuzla, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde yapılan operasyonlarda ise 12 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu ilçelerde yapılan aramalarda 585 gram kokain, 42 gram eroin, 30 gram sentetik kannabinoid, 29 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira para ele geçirildi.

İlçe ekipleri ve şube polisince düzenlenen operasyonlarda toplam 62 kilo 356 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği kaydedilirken, 17 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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