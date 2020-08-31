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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

İstanbul'un Kadıköy merkezli 3 ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda uyuşturucu madde imalat ve ticaret yaptıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı, 2 kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Kadıköy merkezli 3 ilçede, uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapanlara yönelik polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklanırken, 2 kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı. Polis ekipleri Beşiktaş, Bayrampaşa, Kadıköy ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Deniz O., Uğur Habib S., Dilek K., Süleyman Cem E., Elif Umay P., Emre S., Enes M. isimli kişilerin üzerinde ve 3 farklı adreste yapılan aramalarda 961 gram uyuşturucu madde, 625 mililitre sıvı uyuşturucu madde, 99 bin 335 lira, bin 600 Dolar, 190 Euro, 10 Sterlin, 2 adet hassas terazi, 2 adet öğütücü, 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 7 kişi de gözaltına alınarak Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi, adliyeye sevk edildi. Deniz O., Uğur Habib S., Süleyman Cem E., Emre S., Enes M. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Dilek K. ve Elif Umay P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanan uyuşturucu madde, para ve materyaller

-Şahısların mahkemeye götürülüşü

Berna Akkaya
Editör


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