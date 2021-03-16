İstanbul'da uyuşturucu tüccarlarına yönelik operasyon: 40 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından savcılık tarafından 52 şüpheli hakkında yakalama emri verildi. İstanbul'un, Sultangazi merkezli olarak Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleriyle havadan da desteğin verildiği operasyonda 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Drone ile keşif yapılırken, narkotik köpekleriyle de adreslerde arama gerçekleştirildi.