İstanbul'da Valilik ve AKOM'dan uyarılar arka arkaya geldi: Hafta sonuna dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre Cuma (Yarın) erken saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara bölgesine giriş yapacağı tahmin ediliyor. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece ise sıcaklıkların 3°C civarına gerilemesi, beklenen soğuk hava ile birlikte yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

İBB, yaklaşan bu yağış ortamı üzerine, her tür olumsuzluğa karşı anında müdahale etmek amacıyla, 7 bin personelle alarm durumuna geçti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın, hazırlık çalışmalarını yerinde denetleyeceği ve bilgi alacağı belirtilirken İstanbul Valiliği de kent için kar uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da Meteoroloji raporuna göre; hava sıcaklığının azalması, hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor." denildi.

İBB'nin resmi web sitesinde, belediyenin tüm ekibiyle birlikte olumsuz kış şartlarına tam anlamıyla hazır olduğu ve vatandaşların mağdur olmaması adına çeşitli eylemlerde bulunulacağı belirtilirken, yapılan kamuoyu duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

YAĞIŞLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA DEVAM EDECEK

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edeceği, 0°C’nin altına gerilemesi beklenen sıcaklıklar ile birlikte, kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

7 BİN PERSONEL SAHADA

İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. Kentin komuta merkezi AKOM’da tüm İBB birimleri, alarm durumuna geçti. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapacak.Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütecek.

İMAMOĞLU YERİNDE İNCELEYECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yarın akşam saatlerinde hazırlık çalışmalarını yerinde denetleyecek. Aksama yaşanmaması için, arkadaşlarına her türlü önlemin alınması talimatını veren İmamoğlu, süreci çok yakından izlemeye devam edecek.

BUZLANMALAR ERKENDEN TESPİT EDİLECEK

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek, ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek.

EVSİZ VATANDAŞLAR İBB KAMPLARINDA MİSAFİR EDİLİYOR

Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Zabıta ekipleri tarafından toplanıp sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde misafir ediliyor. Halihazırda 261 erkek (124 Florya ve 137 Esenyurt’ta), 24 kadın (Kayışdağı) olmak üzere 285 evsiz vatandaş misafir ediliyor. 04 Aralık 2020 tarihinden bugüne kadar toplam 1.332 evsiz vatandaş İBB kamplarında misafir edildi.Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor.Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi sunulacak.

Pazartesi günü Marmara Bölgesi genelinde soğuk havanın etkisini artırması ve kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Salı ve Çarşamba günleri ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Havanın Perşembe günü parçalı çok bulutlu, Cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, Cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.