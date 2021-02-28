İstanbul'da vergi borcunu ödemeye gelenler kapıyı kapalı görünce içeri girmek için çitlerin üzerinden atladı

İstanbul'da vergi borcunu ödemek isteyen vatandaşlar, vergi dairesinin kapılarını kapalı görünce içeri girmenin farklı yolunu aradılar.

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarihin 1 Mart olması sebebiyle vergi daireleri hafta sonu da açık tutuldu.

Vergi ödemelerini yetiştiremeyen veya son güne bırakmış olan vatandaşlar vergi binalarının önünde yoğunluk oluşmasına sebep oldu. Bu noktalardan biri de İstanbul İkitelli’de bulunan vergi dairesi oldu.

TEL ÖRGÜ KISMINDAN GEÇTİLER

Dolapdere Sanayi Sitesi içindeki vergi dairesine giden yolda bulunan ve site yönetiminin sorumluluğunda olduğu öğrenilen sürgülü demir kapı kapalıydı.

Vergi borcunu ödemeye gelenlerin bir çoğu kapıların kapalı olması nedeniyle kapının üzerinden atlamaya çalışırken bazıları da tel örgü kısmından geçerek vergi dairesine ulaşmaya çalıştı.

''ÇİTLERİN ÜZERİNDEN ATLAYIP GİRİYORUZ''

Uzun bir süredir ödeme yapmak için beklediğini öne süren Mustafa Çakmak, “Saat 10.00’da geldim daha sıra gelmedi. İki saatte 80 kişi aldılar. Vergi dairesi açık, kapı kapalı. Çitlerin üzerinden atlayıp giriyoruz. Güvenliğe söyledik, biz bakmıyoruz dediler.” ifadelerinde bulundu.

''BARİYERLERDEN ATLAMAK ZORUNDA KALIYORUZ''

Ödeme yapmak için beklemekte olan Fahri Demir isimli bir vatandaş ise “Yapılandırma için para ödemeye geldik ama çile çekiyoruz, bariyerlerden atlamak zorunda kalıyoruz. Bir çare bulunması lazım.” dedi.