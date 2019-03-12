İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İstanbul'da yağan yağmur trafiği kilitledi!

İstanbul'da yağan yağmur trafiği kilitledi!

Meteoroloji'nin uyarısının ardından yağmur İstanbul'da etkili oldu. Sağanak yağmurla birlikte iş çıkış saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.45 itibariyle yüzde 80'e çıktı.

İstanbul'da yağan yağmur trafiği kilitledi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinde başlayacak yağmurun yarın akşam saatlerine kadar süreceğini açıklamıştı. Yağmur bugün öğle saatlerinde başladı. vatandaşlar  yer yer kuvvetli yağan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Taksim Meydanı'nda rüzgarın da etkisiyle şemsiyeler ters döndü.

Sağanak yağış Anadolu Yakası'nda da etkili oldu. Yağışlı hava yüzünden trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

aaa-001.jpg

İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:

-18.05 Kadıköy-Bursa/Yenikapı

-19.15 Bostancı-Bandırma / Yenikapı-Bandırma 

-19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

-19.50 Kadıköy-Bursa 

-20.05 Yenikapı-Bursa 

-21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

13.03.2019

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

-07.50 Kadıköy-Bursa

-08.05 Yenikapı-Bursa 

-09.50 Kadıköy-Bursa

-10.05 Yenikapı-Bursa 

-08.30 Bursa 09.05 Armutlu/ 09.20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

-16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-16.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-19.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.