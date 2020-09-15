İstanbul'da yapılan operasyonda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Gaziosmanpaşa'da, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, 2 ilçede bulunan adreslerde uyuşturucu madde üretildiği bilgisine ulaşıldı. Fatih'te yapılan operasyonda 20 kilo 700 gram ectacy hap, 6 kilogram kokain, 9 kilo 60 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Gaziosmanpaşa'daki adrese yapılan operasyonda ise 79 kilo 160 gram sentetik kannabinoid, 3 kilo 400 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.