İstanbul'da yapılan operasyonda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Fatih ve Gaziosmanpaşa'da, yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç kişi çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Gaziosmanpaşa'da, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, 2 ilçede bulunan adreslerde uyuşturucu madde üretildiği bilgisine ulaşıldı. Fatih'te yapılan operasyonda 20 kilo 700 gram ectacy hap, 6 kilogram kokain, 9 kilo 60 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Gaziosmanpaşa'daki adrese yapılan operasyonda ise 79 kilo 160 gram sentetik kannabinoid, 3 kilo 400 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.