İstanbul'da yarın (25 Şubat) okullar tatil edildi!

Tüm öğrenciler bu haberi bekliyordu! İstanbul Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul ilinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim öğretime ara verildi.

İstanbul Valiliğinin açıklaması:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın (pazartesi) İstanbul'da okulların tatil edildiğini açıkladı. Yerlikaya, "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir (1) gün süreyle ara verdik." açıklamasında bulundu.

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