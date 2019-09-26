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  3. İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama

Vali Yerlikaya, İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı sorularını cevaplayarak konuya açıklık getirdi.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama

Vali Yerlikaya, İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı sorularını cevaplayarak konuya açıklık getirdi.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul’da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır.

7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir.

Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır."

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

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