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  3. İstanbul'da yasadışı bahis sitelerine operasyon:

İstanbul'da yasadışı bahis sitelerine operasyon:

İstanbul'da yasadışı yollarla bahis oynatıldığı tespit edilen 21 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da yasadışı bahis sitelerine operasyon:

İstanbul'da yasadışı yollarla bahis oynatan çeteye yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 ay süren çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. İstanbul ve Kocaeli'nde 21 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kartal'daki adrese gelen ekipler ve Özel Harekat ekipleri 9 katlı binanın kapısını koç başı ile kırarak içeri girdi. Sekizinci kattaki daireye giren polis ekipleri buradaki bir kişiyi gözaltına aldı.

Berna Akkaya
Editör


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