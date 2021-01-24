İstanbul'da yasağa rağmen asker uğurlayan magandalar terör estirdi!

Koronavirüs salgınında İstanbul Valiliği asker uğurlamalarında kısıtlamaya gidilmesine karar vermişti. İstanbul'un Fatih ilçesinde kararı çiğneyen grup asker uğurlaması adı altında magandalık yaptı.

Geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde bir araya gelen grup, önce yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenmeye başladı. Ardından araçlarına binen grup, konvoy halinde trafiğe çıkarak ortalığı karıştırdı. Bir süre sonra yolu trafiğe magandalar, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMAYI DA İHMAL ETMEDİLER

Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de diğer vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Araçlarla yolları trafiğe kapatan magandalar patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken, içlerinden bazıları da “drift” tabir edilen yanlama hareketi ile slalom yaptı. Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi alanına giden magandalar, burada da yanlama yaptı. Megakentin altını üstüne getiren magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

Polis, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.