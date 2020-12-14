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İstanbul'da yasak bitti, hareketlilik başladı

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte sokaklarda hareketlilik başladı.

İstanbul'da yasak bitti, hareketlilik başladı

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Gece saatlerinde trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürürken kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımda hareketlilik başladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda gece trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini gerçekleştirirken sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05:00 itibariyle sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımında vatandaşların hareketliliği başladı.

İstanbul'da yasak bitti, hareketlilik başladı

Trafik ekiplerinin gece saatlerinde Merter'de trafik akışını tek şeride düşürerek gerçekleştirdiği denetimlerde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü. Kısıtlama sonrası araçların trafiğe katılımı ve vatandaşların metrobüs ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya başladığı E-5 Karayolu'ndan görüntülendi.

İstanbul'da yasak bitti, hareketlilik başladı



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