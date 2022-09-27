İstanbul'da yaşayanların dikkatine! Aades türü sivrisinekler adeta tehlike saçıyor!

Son zamanların en tehlikeli hayvanlarından birisi olan ve ısırdığı taktirde ölümle bile burun buruna getiren sivrisineklerde, son günlerde ciddi derecede artış var. Özellikle Aades türü sivrisineklerdeki artışlar sağlık için büyük tehlikelere neden oluyor.

"AĞIR VE KAŞINITLI HASARLAR BIRAKIYOR"

Veteriner Hekim Yunus Giray Özarslan, bu tür sivrisineklerin durgun suların etrafında daha çok oldukları söyleyerek "Sivrisinekler, yumurtalarını durgun halde bulunan suların olduğu yerlere bırakırlar. Bir sivrisinek 200 ile 400 arasında yumurta bırakır. Hızlı üreyen sivrisineklerin son bir hafta içinde bastırdığını görüyoruz. Bu aralar adını en çok duyduğumuz Aedes, ısırdığı ciltte ağır ve kaşıntılı hasarlar bırakıyor. Bu haliyle de insanların hastaneye başvurmasına neden oluyor." dedi.

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"DURGUN SULARIN OLUŞUMUNA ENGEL OLUNMALI"

Durgun suların oluşumuna dikkat edilerek sivrisineklerin etkisinden korunulabileceğini ifade eden Özarslan "Atık lastiklerden saksı altlarındaki tabaklara kadar içinde su bulunan yerler sivrisineklerin üremesine ve çoğalmasına sebep oluyor. Bizim oluşumuna neden olduğumuz kaynakların bertaraf edilmesi sivrisineklerle mücadelenin temelini oluşturuyor. Biz ilaçlamaya devam ediyoruz; ama vatandaşlarımızın da sivrisinek üremesine kaynak oluşturabilecek durgun suların oluşumuna engel olmalarını istiyoruz. Bunun yanında sivrisinekle ilgili bir sıkıntıları olursa çağrı merkezinden bizlere ulaşarak oradaki sivrisineklerle mücadele katkı sunabilirler.” ifadelerine yer verdi.