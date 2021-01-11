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  3. İstanbul'da yeni yasak: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanamayacak!

İstanbul'da yeni yasak: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanamayacak!

İstanbul'da verilen yeni kısıtlama kararı ile koronavirüs salgınında bulaş riskini azaltmak amacıyla 65 yaş üstü ve 20 yaş altının toplu taşıma araçlarını kullanması yasaklandı.

İstanbul'da yeni yasak: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanamayacak!

İstanbul'da yeni koronavirüs önlemeleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altındaki gençlerin toplu taşıma araçlarına binmeleri yasaklandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da yeni yasak başlıyor. İstanbul'da toplu taşımada kullanılan İstanbulkart tarafından yapılan açıklamada 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlarla 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma araçlarına binmelerinin yasaklandığı duyuruldu.

İstanbul'da yeni yasak: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanamayacak!

15 OCAK TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ 

İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Kovid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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