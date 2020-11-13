İstanbul'da yeni yasak! Pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya, İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını belirtti.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

"SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN KURALLARA UYMAK VAZGEÇİLMEZDİR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sağlık için hepimiz için kurallara uymak, vazgeçilmezdir."