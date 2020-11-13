İstanbul'da yeni yasak! Pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelindeki tüm pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya, İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını belirtti.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.
"SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN KURALLARA UYMAK VAZGEÇİLMEZDİR"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sağlık için hepimiz için kurallara uymak, vazgeçilmezdir."