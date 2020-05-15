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  3. İstanbul'da yine benzer görüntü! Vatandaşlar sahile indi

İstanbul'da yine benzer görüntü! Vatandaşlar sahile indi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirlere ile uyarı niteliğindeki açıklamalara karşın bazı vatandaşalar iftarın ardından İstanbul Bakırköy Sahili'ne indi.

İstanbul'da yine benzer görüntü! Vatandaşlar sahile indi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürerken birçok vatandaş iftarın ardından Bakırköy Sahili'ne geldi. 20 yaşın altındaki çocuklar dahi kısıtlamalara karşın aileleriyle beraber dışarıya çıktı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları çimene oturarak çay içti. Bir grup gencin ise kamp sandalyelerine oturup sahilde nargile içmesi dikkat çekti.

İstanbul'da yine benzer görüntü! Vatandaşlar sahile indi

Arkadaşlarıyla birlikte sahile çay içmeye gelen Emre Çetintaş, "Biz de şimdi kalkıyoruz çayımızı da alıp arabaya geçiyoruz. Normalde güvenlik önlemlerimizi alıyoruz ama cebime koydum şu anda süs gibi ama normalde takıyorum. Takmak da şart yani." dedi.


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