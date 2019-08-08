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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çatalca Yolu Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde havalimanına yolcu taşıyan otobüsü devrildi. 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandıKaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. 

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

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