İstanbul'daki sis, deniz ve kara trafiğini olumsuz etkiledi

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğunlaşan sis vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Sis, yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterirken E-5 karayolunda da etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle çok kısalan görüş mesafesi sürücelere zor anlar yaşattı.

Kent genelinde etkili olan Sisin gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Boğaz’daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Eminönü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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FERİBOT SEFERLERİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale Boğazı'nda, gece saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce, deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 02.45’te sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı.

Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılmaya devam ediliyor.