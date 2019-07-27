İstanbul'daki Suriyeliler mitinginde arbede çıktı!

İstanbul'da yaşayan kayıtsız Suriyeliler, valilik kararıyla kayıtlı bulundukları şehre gönderilme kararı alınmıştı. Valilik kararı sonrası bazı sivil toplum kuruluşları bu kararı protesto etmek için gösteri düzenledi. Özgürder, Mazlumder ve Mülteci Hakları Derneği tarafından Saraçhane Parkı'nda düzenlenen gösteride arbede çıktı. Polis, göstericilere sözlü saldırıda bulunan grubu uzaklaştırmaya çalıştı.

SURİYELİ MİTİNGİNDE ARBEDE YAŞANDI

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alana yerli ve yabancı birçok basın mensubu hazır bulunurken, Suriyeliler ise alınmadı. Özgür-Der üyeleri basın açıklaması yaparken, bir grup Özgür-Der üyelerine tepki gösterince arbede yaşandı. Polis arbedeye karışanları gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

“Türkiye Türk'tür Türk kalacak” sloganları atan gruba Özgür-Der üyeleri müdahale etmeye çalışınca araya polis girdi. Slogan atan grubu alandan çıkaran ekipler, biri kadın iki kişiyi de gözaltına aldı.

Polis ‘Türkiye Türktür’ sloganı atan gruba müdahale etti. Suriyelilere destek için alana gelen grubun kendi arasında da zaman zaman arbede yaşadığı görüldü.

Basın açıklamasını yabancı basın da takip etti. Portesto düzenleyen derneklere tepki gösterenlere polis müdahalede bulundu ve alandan çıkarttı.

Suriyelilere destek veren grup çeşitli pankartlarla alana geldi. Polisin olay yerinde bazı vatandaşları gözaltına aldığı görüldü.