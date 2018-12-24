İstanbul'dan kızıl gökyüzü manzaraları
İstanbul'da akşam saatleri gökyüzü kızıla boyandı. Heyecanlandıran olayı gören vatandaşlar hemen telefonlarına sarıldı. Binlerce kişi gökyüzündeki kızıllığı çekip sosyal medyada paylaştı. İşte adeta tablo gibi gözüken gökyüzünden fotoğraflar...
İstanbul’da akşam saatlerinde kızıla boyanan gökyüzü, görenleri heyecanlandırdı.
İlginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı.
Binlerce kişi gökyüzündeki kızıllığı çekip sosyal medyada paylaştı.
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