İstanbul'da öğlen saatlerinde 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı. Türkiye'nin birçok bölgesi beyaza bürünürken İstanbul'da beklenen kar yağışı günlerdir yağmıyordu. Müjdeli haber bugün geldi. Anadolu yakasında etkisini gösteren kar yağışında ilk görüntüler gelmeye başladı.

Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam etti.. Yağan kar havadan görüntülendi.

İstanbul'da beklenen kar yağışının bugün ve yarın etkili olması bekleniyor.

LAPA LAPA YAĞDI

Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman lapa lapa yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının yarından itibaren kent genelinde etkili olacağını açıklamıştı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı karla mücadele ekipleri, tuzlama araçları, kepçe, greyder, kamyon, ambulans ve yüzlerce personel 24 saat teyakkuzda olacak.

İşte İstanbul'daki kar yağışından ilk görüntüler...

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre, bugün Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında (Andırın), bu gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güneyinde beklenen kar yağışının da yarın öğle saatlerine kadar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

'SON YILLARDA GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL TAHMİN HARİTASI' DEYİP PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar da Twitter hesabından 'ne zaman kar yağacak' sorusuna yanıt verdi.

Uçar'ın açıklamaları şöyle:

Kar tahminleri konusunda özellikle İstanbul için yapılan tahminlerde gördüğüm kadarıyla sosyal medyada bilgi kirliliği var. Kendi tahminlerimi paylaşmak istiyorum.

İstanbul'da bugün sabah saatleri itibarıyla meydana gelen hafif yağmurlar öğleye kesiliyor bugün yarın sabaha kadar kar da yağmur da yok. İstanbul'da yarın sabah saatlerinde başlayacak yağmurun hemen ardından karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği ve öğleye kadar devam edeceği, öğleyin yağmura dönerek kesileceği tahmin ediliyor. sabah saatleri yağış anında yerde örtü yapabilir fakat öğleden sonra erir. İstanbul'da Cuma öğleden Cumartesi öğleye kadar yağış beklenmiyor. Çok bulutlu ve kapalı bir hava olacak. öğleden sonra yağmur şeklinde başlayacak yağış, kentin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebilecek.

İstanbul'da Cumartesi öğleden sonra başlayacak yağmur ve karla karışık yağmurun pazar sabahı il genelinde yoğun kar yağışı şekline döneceği ve gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Kanaatime göre Marmara kıyılarında 5-10 cm, diğer yerlerde 10-20 cm kar yağabilir. Kar yağışı etkisini azaltarak hafif hafif pazartesi günü de devam eder ve akşam kesilerek yerini aşırı soğuk bir hava ve dona terk eder.

Son yıllarda gördüğüm en güzel 500 mb tahmin haritası Gelen hava kütlesi polar değil kutupsal diyebileceğimiz bir yükseklik ve sıcaklığı sahip 522 dam yükseklik ve -41 derecelik sıcaklık değeri İstanbul ve Marmara üzerinde.

Kısaca Ankara tahminlerimizi de değerlendirirsek, Bugün öğleden sonra çok bulutlu ve aralıklarla hafif yağmur, yüksek rakımlarda karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Ankara'da yarın sabah saatlerinde kar yağışının başlaması ve zaman zaman kuvvetlenerek öğleden sonraya kadar yağması bekleniyor Ankara'da yerde 5 cm kadar örtü yapması mümkün görünüyor. Ankara'da Cumartesi günü yağış beklenmiyor. Hava çok bulutlu ve kapalı olacak. Pazar gününün ilk saatlerinde başlayacak kar yağışının sabah saatlerinden sonra etkisini kaybederek kesileceği tahmin ediliyor. Bu sistemden de Ankara Pazar günü 3-5 cm arasında bir kar yağışı alabilir.