İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu yükleme, tanımlama, kişiselleştirme ekranı

Koronavirüs salgınına yakalanan kişilerin veya bu kişilerle temaslı olduğu için karantina altında olması gereken kişilerin kısıtlamaları delip toplu taşıma araçları ve insanların toplu bulunduğu yerlere giriş yapmalarını engellemek amacıyla hayata geçirilen HES kodu, İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından toplu ulaşımda kullanılan kartlara yüklenmeye başladı. Bu kapsamda İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kartlarına HES kodu yüklemek için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İşte İstanbulkart HES kodu yükleme, tanımlama, kişiselleştirme ekranı...

HES KODU NASIL ALINIR?

İstanbulkartı'nıza HES kodunuzu yüklemek ve tanımlamak için için ilk olarak E-devlet veya mobil cihazınızda bulunan Hayata Eve Sığar uygulamasından HES kodu edinmeniz gerekiyor.

E- devlet üzerinden HES kodu almak için linke tıklayınız.

Hayata Eve Sığar uygulamasını Android ve İOS indirmek cihazlarınıza indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İOS cihazınıza Hayata Eve Sığar uygulamasını indirmek için tıklayınız.

Android cihazınıza Hayata Eve Sığar uygulamasını indirmek için tıklayınız.

HES KODU NEDİR?

HES kodu, bir kişinin koronavirüs salgınına karşı risk taşımadığını belirten bir koddur. Bu kodu alan bir kişi eğer salgına yakalanmışsa veya biri ile temaslı ise bu kodu kullanamaz. Risk durumu geçtikten sonra bu kodu kullanmaya devam edebilir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ve internet sitesinin yanı sıra şu yöntemlerle alınabilir:

"2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek HES kodu alabilirsiniz."

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR? İSTANBULKART HES KODU YÜKLEME, TANIMLAMA, KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI

İstanbulkart'ınıza HES kodu eşleştirmesi yapmak için ilk olarak https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ internet sitesine gitmelisiniz. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda boş bırakılan yerlere sırasıyla T.C. kimlik numaranızı girin, ardından Ad, Soyad'dan sonra doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olacak şekilde girin. Bu aşamadan sonra mail adresinizi giriniz.

Size ait olan İstanbulkart'ınızın önünde yer alan 16 sayılı numarayı girin. Eğer bu sayı silindiyse kartınızın arka kısmında en altta solda her alan rakam ve harflerden yer alan kodu giriniz.

Bu aşamaları tamamladıktan sonra HES kodunuzu girin, ardındansa 6 rakamdan oluşan doğrulama kodunuzu da belirtilen boş alana girdikten sonra

Kişisel verileri için Aydınlatma Metnini okuduğunuza dair boş kalan yere onay işareti koyun, akabinde ise

"Kullanım Koşulları ve Çerçeve Sözleşmesini onaylıyorum" ve "Açık Rıza ve SMS ile Ticari Elektronik İleti iznini kabul ediyorum." ifadelerinin olduğu yerlerdeki onay kutucuklarına da işaret koyunuz.

Daha sonra kaydet seçeneğine tıklayınız. Telefonuna gelecek olan kodu yeni açılan alana giriniz ve onaylayınız. Böylece İstanbulkart'ınıza HES kodu tanımlaması veya yüklenmesi yapılmış olacak.