İstanbulkartı olanlara kritik uyarı! Dolandırıcıların yeni yöntemiyle mağdur olmayın!

İBB iştiraki BELBİM'den yapılan açıklamada İstanbulkart dolandırıcılığına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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İstanbulkartı olanlara kritik uyarı! Dolandırıcıların yeni yöntemiyle mağdur olmayın!

İstanbulkartların kişileştirme işlemlerini fırsat bilerek harekete geçen dolandırıcılar, İstanbulkart adıyla sahte internet siteleri kurarak vatandaşların kişisel bilgilerinin yanı sıra banka hesap bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Bu duruma karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BELBİM'den uyarı geldi.

İstanbulkartı olanlara kritik uyarı! Dolandırıcıların yeni yöntemiyle mağdur olmayın!

BELBİM'den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi. “Son zamanlarda İstanbulkart adı kullanılarak sahte siteler açıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu siteler, İstanbulkart yükleme işlemleri adımlarını taklit ederek banka hesap bilgilerini ele geçirme amacı taşımaktadır. Kurumumuzun söz konusu sitelerle ilgisi bulunmamakta olup yasal işlemleri başlattığımızı duyurmak isteriz.

İstanbulkartı olanlara kritik uyarı! Dolandırıcıların yeni yöntemiyle mağdur olmayın!

İstanbulkart yükleme işlemlerini en güvenli şekilde İstanbulkart Mobil uygulamamızdan ve resmi web sitemiz www.istanbulkart.istanbul adresinden yapabilirsiniz. İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi kanallarımız dışında herhangi bir sitede kredi kartı numarası, şifre, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin girilmemesi kişisel güvenliğiniz açısından son derece önemlidir."

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