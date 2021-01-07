İstanbullu Gelin'in Dilara'sı Yaşı 19 dizisine dahil oldu!

Baş rollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı 'Yaşın 19'un kadrosu yavaş yavaş oluşmaya başladı.

İstanbullu Gelin dizisinde Dilara karakterini canlandıran güzel oyuncu Neslihan Arslan, yakın bir tarihte sete çıkmaya hazırlanan 'Yaşın 19' dizisine dahil oldu.

Güzel oyuncu, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Hülya Avşar gibi ünlü isimlerle aynı sette bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

YAŞIN 19 KONUSU

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın üstlendiği ve Sırna Yanık’ın senaryosunu yazdığı 'Yaşı 19' dizisinin konusu henüz açıklanmadı.

'YAŞIN 19' NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çekimlerine Ocak ayında başlayacak olan “Yaşı 19” dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Kaynak: 'Yaşı 19' ne zaman başlıyor? Konusu ne? 'Yaşı 19' oyuncu kadrosu belli oldu mu? Hangi kanalda yayınlanacak?