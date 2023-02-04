İstanbullular dikkat! Kar yağışı en çok o ilçeleri vuracak: "Mümkün olduğunca yollarda olmayalım"

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'da beklenen kar yağışının ne kadar süreceği hakkında bilgi verdi. Çalışkan en yoğun kar yağışı alacak 5 ilçenin ismini vererek, "Mümkün olduğunca yollarda olmayalım ve toplu taşıma kullanalım" dedi.

Melahat Ersoy
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İstanbullular dikkat! Kar yağışı en çok o ilçeleri vuracak: "Mümkün olduğunca yollarda olmayalım"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve birçok uzman İstanbul'da kar yağışının etkili olacağına ilişkin tahminler yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kar yağışına karşı uyarırken NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, kar yağışına ilişkin tahminlerini paylaştı.

İstanbullular dikkat! Kar yağışı en çok o ilçeleri vuracak: Mümkün olduğunca yollarda olmayalım

"PAZAR, PAZARTESİ SALI VE ÇARŞAMBA KAR YAĞIŞI BEKLİYORUZ"

Türkiye'de 3 gün boyunca kar yağışı olacağını ifade eden Çalışkan, İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin olarak, "İstanbul'da bugün yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Yarın yeni bir sistem geliyor. Pazar, pazartesi, salı ve çarşamba İstanbul'da kar yağışı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbullular dikkat! Kar yağışı en çok o ilçeleri vuracak: Mümkün olduğunca yollarda olmayalım

EN YOĞUN KAR ALACAK İLÇELER

Kar yağışının sabah saatlerinde Avrupa yakasında başlayacağının bilgisini veren Çalışkan, en yoğun kar yağışı alacak ilçeler hakkında bilgi vererek, "En yoğun yağışı Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt alacak" dedi.

İstanbullular dikkat! Kar yağışı en çok o ilçeleri vuracak: Mümkün olduğunca yollarda olmayalım

TOPLU TAŞIMA KULLANIN TAVSİYESİ

Vatandaşlara toplu taşıma kullanmamaları konusunda tavsiyede bulunan Çalışkan, "Yarından itibaren mümkün olduğunca yollarda olmayalım ve toplu taşıma kullanalım" diye konuştu.

İstanbullular dikkat! Kar yağışı en çok o ilçeleri vuracak: Mümkün olduğunca yollarda olmayalım

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