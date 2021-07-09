İstanbullular dikkat! Sular ne zaman gelecek 9 Temmuz Cuma? Beyoğlu su kesintisi, Maltepe su kesintisi!

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün Şebeke Hattı Arızası nedeniyle su kesintileri meydana gelecek. İSKİ'den yapılan açıklamada Arızanın giderilmesi için suların belirlenen saat aralıklarında verilemeyeceği bildirildi. Peki sular ne zaman gelecek? Saat kaçta? İşte soruların yanıtı ve su kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve etkilenen mahalleler...

SULAR NE ZAMAN GELECEK 9 TEMMUZ CUMA?

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.07.2021 05:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Küçükyalı Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.07.2021 02:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.