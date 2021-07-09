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İstanbullular dikkat! Sular ne zaman gelecek 9 Temmuz Cuma? Beyoğlu su kesintisi, Maltepe su kesintisi!

İstanbullular dikkat! İSKİ, 9 Temmuz 2021 Cuma su kesinti listesini yayımladı. Listeye göre İstanbul'un Beyoğlu ve Maltepe ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacak. Peki Sular ne zaman gelecek 9 Temmuz Cuma? İşte detaylı bilgiler.

İstanbullular dikkat! Sular ne zaman gelecek 9 Temmuz Cuma? Beyoğlu su kesintisi, Maltepe su kesintisi!

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün Şebeke Hattı Arızası nedeniyle su kesintileri meydana gelecek. İSKİ'den yapılan açıklamada Arızanın giderilmesi için suların belirlenen saat aralıklarında verilemeyeceği bildirildi. Peki sular ne zaman gelecek? Saat kaçta? İşte soruların yanıtı ve su kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve etkilenen mahalleler...

SULAR NE ZAMAN GELECEK 9 TEMMUZ CUMA?

İlçe    :    Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler    :    Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah
Arıza Sebebi    :    100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi    :    09.07.2021 05:50
Bitiş Tarihi    :    Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbullular dikkat! Sular ne zaman gelecek 9 Temmuz Cuma? Beyoğlu su kesintisi, Maltepe su kesintisi!

İlçe    :    Maltepe
Etkilenen Mahalleler    :    Çınar Mah,Küçükyalı Mah
Arıza Sebebi    :    150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi    :    09.07.2021 02:52
Bitiş Tarihi    :    Çalışmanın tahmini olarak 9.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbullular dikkat! Sular ne zaman gelecek 9 Temmuz Cuma? Beyoğlu su kesintisi, Maltepe su kesintisi!

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