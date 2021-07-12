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İstanbullular dikkat! Ümraniye'de saatlerce süren su kesintisi yaşanacak

İSKİ, Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz Salı günü Ümraniye ilçesinde 9 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İstanbullular dikkat! Ümraniye'de saatlerce süren su kesintisi yaşanacak

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 13 Temmuz 2021 Salı günü 09.00 ila 18.00 arasında 9 saat süre ile Ümraniye ilçesindeki bazı mahallere su verilemeyecek.

SU VERİLMEYECEK MAHALLELER 

İSKİ'nin açıklamasına göre su verilemeyecek mahalleler şöyle:

Çakmak, Çamlık, Altınşehir, Tepeüstü, Mehmet Akif, Şerifali, Esenkent, Esenşehir,  Necip Fazıl,  Ihlamurkuyu,  Cemil Meriç,  Adem Yavuz,  Huzur, Parseller, Yukarı Dudullu ve Aşağı Dudullu Mahalleleri.

İstanbullular dikkat! Ümraniye'de saatlerce süren su kesintisi yaşanacak

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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