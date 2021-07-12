İstanbullular dikkat! Ümraniye'de saatlerce süren su kesintisi yaşanacak
İSKİ, Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz Salı günü Ümraniye ilçesinde 9 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 13 Temmuz 2021 Salı günü 09.00 ila 18.00 arasında 9 saat süre ile Ümraniye ilçesindeki bazı mahallere su verilemeyecek.
SU VERİLMEYECEK MAHALLELER
İSKİ'nin açıklamasına göre su verilemeyecek mahalleler şöyle:
Çakmak, Çamlık, Altınşehir, Tepeüstü, Mehmet Akif, Şerifali, Esenkent, Esenşehir, Necip Fazıl, Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Yukarı Dudullu ve Aşağı Dudullu Mahalleleri.