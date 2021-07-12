İstanbullular dikkat! Ümraniye'de saatlerce süren su kesintisi yaşanacak

İçişleri Bakanlığından nüfus haritası: En çok insan Marmara, en az Doğu Anadolu'da! İşte 2021 nüfus yoğunluk haritası!

Darbe bildirisini okumuştu! O günden sonra hiçbir şey aynı kalmadı! Tijen Karaş, Bakın ne iş yapıyor