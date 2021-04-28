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İstanbullular tam kapanma öncesi yola koyuldu

29 Nisan akşamında başlayacak tam kapanmanın uygulanmasına 1 gün kala bu süreyi İstanbul dışında geçirmek isteyenler araçları ile yola koyuldu.

İstanbullular tam kapanma öncesi yola koyuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini belirtmişti. Bu kapsamda tam kapanma, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Belirtilen süre zarfında özel izne tabi olanlar dışında şehirlerarası seyahat de yasak olacak.

İSTANBUL'U TERK EDİYORLAR

Pazartesi günü açıklanan kapanma kararının ardından belirtilen süreyi memleketinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, uygulamanın başlamasına 1 gün kala İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Araçları ile yola çıkan İstanbullular TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kararın alınmasıyla planlarını değiştirenler, tam kapanma öncesi İstanbul'u terk ediyor. İstanbul'da tam kapanma öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

İstanbullular tam kapanma öncesi yola koyuldu

İstanbullular tam kapanma öncesi yola koyuldu

İstanbullular tam kapanma öncesi yola koyuldu

İstanbullular tam kapanma öncesi yola koyuldu

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