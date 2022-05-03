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  3. İstanbullulara ait kamu otobüsünü şahsi keyfi için kullandı! İmamoğlu'nun gezide kullandığı aracının İETT'ye ait olduğu ortaya çıktı!

İstanbullulara ait kamu otobüsünü şahsi keyfi için kullandı! İmamoğlu'nun gezide kullandığı aracının İETT'ye ait olduğu ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belesiyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinde kullandığı otobüsün İETT'ye ait olduğu bildirildi.

İstanbullulara ait kamu otobüsünü şahsi keyfi için kullandı! İmamoğlu'nun gezide kullandığı aracının İETT'ye ait olduğu ortaya çıktı!

Ekrem İmamoğlu; eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Semih ve kızı Beren İmamoğlu ile birlikte çıktığı Karadeniz turu, Rize'nin İyidere İlçesi'nde başlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezinde kullandığı otobüsün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs olduğu ortaya çıktı.

İstanbullulara ait kamu otobüsünü şahsi keyfi için kullandı! İmamoğlu'nun gezide kullandı aracının İETT'ye ait olduğu ortaya çıktı!

OTOBÜS İETT'YE AİT ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu'nun gezide kullandığı 34 TN 2744 plakalı Travego otobüsün İBB iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'ne (İETT) ait olduğu öğrenildi. 

İstanbullulara ait kamu otobüsünü şahsi keyfi için kullandı! İmamoğlu'nun gezide kullandı aracının İETT'ye ait olduğu ortaya çıktı!

SAĞ: "OTOBÜSÜN ÜZERİNDE İBB'DE MAAŞLA ÇALIŞAN MURAT ONGUN VAR!"

CHP Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.

İstanbullulara ait kamu otobüsünü şahsi keyfi için kullandı! İmamoğlu'nun gezide kullandı aracının İETT'ye ait olduğu ortaya çıktı!

Sağ; "Eskiden Chp genel başkanlarına ,CHP genel merkezi üzerinden hizipleşme yapılırdı. İlk defa Bir belediye başkanının parti içinde ikilik yarattığını, hizipçilik yaptığına şahit oluyorum! Ayrıca dikkat otobüsün üzerinde İBB'de maaşla çalışan Murat Ongun var" ifadelerini kullandı.

İstanbullulara ait kamu otobüsünü şahsi keyfi için kullandı! İmamoğlu'nun gezide kullandı aracının İETT'ye ait olduğu ortaya çıktı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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